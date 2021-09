Miliony a možná desítky milionů si vyžádá rekonstrukce kulturního domu ve Velkém Beranově. Ten po čtyřiceti letech potřebuje opravit.

Kulturní dům slouží k řadě aktivit, místní tam chodí také cvičit. | Foto: Deník/Martin Singr

Obec připravuje studii, která změnu kulturního domu řeší. Věnuje se mimo jiné sklepu, rozvodům vody, elektřiny, topení. „Je to dům přes čtyřicet let starý,“ připomněl starosta Milan Pulicar s tím, že by bylo dobré zlepšit celkovou využitelnost.