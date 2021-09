Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník V několika etapách se v předchozích letech měnila také okna. Poslední větší akcí bylo provedení zateplení, od toho už uplynulo šest let.

Nový projektor a plátno do kulturního domu pořizuje v letošním roce obecní úřad v Sedlejově. Jedná se o další z postupných kroků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.