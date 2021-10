Podle mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petry Černo se tamní zdravotnické zařízení striktně řídí zákony, a proto je v celém areálu kouření zakázáno. „Zákaz u nás platí už od roku 2017, kdy vstoupil v účinnost zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle něj platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně venkovního areálu a technických pracovišť,“ řekla mluvčí.

Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další lidi v celém areálu. „Zrušili jsme i všechna venkovní kuřácká místa. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do výše pěti tisíc korun,“ uvedla Černo.

V pelhřimovské nemocnici také platí zákaz kouření, její ředitel Michal Kozár ale říká, že zcela vymýtit tento zlozvyk se jim nepodařilo. „Žádné oficiální místo vyhrazené pro kouření zde dle zákona nemáme. Rozumím ale tomu, že je někdo kuřák, a tak si občas potřebuje zapálit. Někdy se proto stane, že v areálu najdeme nedopalky. Uhlídat se to zkrátka nedá,“ zamyslel se Kozár.

Ostatní tři nemocnice Vysočiny se kouření ve svých areálech rozhodly alespoň nějak zlegalizovat. Brání se tím hlavně tomu, aby kuřáci, kteří si nutně i přes zákaz potřebují zapálit, stejně jako v Pelhřimově odhazovali nedopalky všude okolo. Ani tento recept ale není stoprocentně účinný. „U nás zákaz kouření platí již několik let. A to nejen v samotné budově, ale i v celém areálu nemocnice, což mnohdy lidé nevědí. Protože se nám začaly na chodnících a před nemocnicí hromadit nedopalky, zřídili jsme ‚kouřící stánek‘ u parkoviště u urgentního příjmu,“ popsala mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Prostor pro kuřáky je označený, na místě je popelník i lavička. „Lidé by neměli kouřit jinde. Bohužel se to samozřejmě děje, takže kouření obecně v areálu je u nás problém,“ posteskla si mluvčí.

V Novém Městě na Moravě podle nemocniční mluvčí Tamary Peckové mají kuřáckých koutků hned několik. „V prostorech novoměstské nemocnice platí zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret už několik let. Kouření je v nemocnici povoleno pouze na vyhrazených místech. Těmi je venkovní prostor před ARO, venkovní prostor parku u gynekologicko-porodnického oddělení, prostor za budovou oddělení dlouhodobě nemocných a u skladu materiálně-technického zabezpečení ve spodní části areálu,“ vyjmenovala Pecková.

Ani v Třebíči tak striktní nejsou. Kuřáci mají navíc jistotu, že nezmoknou. „V areálu platí zákaz kouření, máme zde ale vyhrazené místo, kde si lidé přece jen mohou zapálit. Vypadá jako autobusová zastávka,“ uvedla mluvčí Nemocnice Třebíč Jitka Mácová.

Deník se na podmínky pro kuřáky informoval v nemocnicích po celé republice. Velmi často k problému přistupují podobně jako na Vysočině. Asi nejoriginálnější odpověď na otázku, zda v areálu zakážou kouření, dostal Deník z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. „Návrh by muselo projednat představenstvo. Ale představa, že by více než 700 kuřáků z řad zaměstnanců dodržovalo úplný zákaz kouření, se zdá iluzorní,“ odpověděla zcela po pravdě mluvčí zlínské nemocnice Renata Večerková.

Rozdílné názory na kouření v nemocnicích panují i mezi pacienty. Jedním z těch, kdo v době návštěvy redaktora v třebíčské nemocnici posedával v „kuřácké zastávce“, byl i Petr Tománek. „Nevím, proč by mělo být v nemocnicích striktně zakázáno kouřit. Chápu, že by kouřit určitě neměli pacienti s plicními chorobami, ale to je spíše na osobní odpovědnosti každého. Na letištích jsou přece také ty kuřácké kóje – a to uvnitř budov. Tady jsme venku, nikomu to nemůže vadit,“ zamyslel se Tománek, který do nemocnice přišel na převaz přeříznuté šlachy na ruce.

Kouření v nemocnicích naopak odsuzuje Jana Horáková. „Tady jde o zdraví. Nemocnice by proto měly určitě jít příkladem. Vždyť jsou samy proti sobě, zbytečně si tak vlastně vytvářejí pacienty. Podívejte se, teď tam kouří i nějaký saniťák. Možná kdyby tam ten kuřácký koutek nebyl, tak by ho ani nenapadlo si zapálit. Musel by to vydržet celou směnu a zjistil by, že kouření vlastně k životu nepotřebuje,“ uvedla Jana Horáková, která do nemocnice pravidelně dochází kvůli zvýšenému krevnímu tlaku.