Léto s gustem je projekt, který vznikl poměrně rychle a chce nabídnout za málo peněz hodně muziky. Vedle paletového nábytku budou na náměstí i plážová lehátka, která si budou návštěvníci smět i přesunout. „Svým občanům věříme, trochu je otestujeme. Služby města Jihlavy ale budou mít na náměstí pracovníka, který bude na vše dohlížet,“ odpověděla radní Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou – SZ) na dotaz, zdali se radnice neobává krádeží.

Lidé si na náměstí budou také hrát. Vedle možnosti půjčení deskových her nebo nástřiku na zemi magistrát zajistí i hřiště na badminton, petangue, ruské kuželky nebo švédské šachy. „Pravidla budou přímo na náměstí, stejně jako pro další hry,“ dodala radní. Na Masarykově náměstí nebude chybět ani občerstvení, třeba kávu mohou zájemci dostat také za dobrý skutek.

Během měsíce se na náměstí uskuteční čtyři tematické týdny – první bude na téma Mahler. „Nebudou to strohé přednášky. Bude to způsob, jak si užít Mahlera s gustem,“ prozradila Čemáková. Nejen Jihlavané si letos připomenou sto šedesát let od narození tohoto významného skladatele. „Představen bude také nový Skrytý příběh, interaktivní mobilní hra, při které budete moci odhalit jihlavské stopy slavného skladatele,“ dodal mluvčí radnice Radovan Daněk.

Následovat bude týden věnovaný lifestyle, který by mohl pomoci kadeřnicím, kosmetičkám, masérům a dalším živnostníkům, které postihla pandemie koronaviru. Zájemci si budou moci zacvičit přímo na náměstí pod odborným vedením jógu. Tématem třetího týdne budou knihy a literatura a vše zakončí týden věnovaný gastronomii, tam bude patřit i food festival Barevnost chutí spojený s Festivalem růžových vín.

Radnice připravila také hru Účty s gustem, i ta má za cíl podpořit místní podnikatele. „Hra spočívá v tom, že když dodáte na informační centrum alespoň dvě účtenky v hodnotě nejméně pět set korun celkem, můžete se dostat do slosování,“ popsala Čermáková. Účtenky, které budou z jihlavského knihkupectví nebo restaurace, pak budou vždy v pátek večer v osudí a výherce dostane tyto účty proplacené.