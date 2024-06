Mezi kontrolovanými plochami zůstává i rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Ten je známý nepříliš dobrou kvalitou vody. „Víme, že někde pravidelně dochází k znečištění ke konci sezóny. Obyvatelé jsou alespoň informováni, že tam došlo k namnožení sinic, případně došlo k jinému znečištění při přívalových deštích,“ přikyvuje Jana Böhmová.

Na hrázi přitom už stojí Jan Hofman ze zdravotního ústavu s různými nástroji, mimo jiné nabere vodu z rybníka. „My děláme odběr a rozbor, hodnocení dělá Krajská hygienická stanice,“ popisuje postup. Při odběru prší. To není problém, pokud neprší moc. „Teď je májový deštík, to kvalitu neovlivní, ale nevíme, co se tady stalo přes noc, byly hlášené přívalové deště a ten by kvalitu vody ovlivnil. Je tu trochu nižší viditelnost, mohla tu být průtrž mračen,“ soudí při pohledu na vodu.

Zrovna u Velkého pařezitého rybníku přitom přívalové deště nejsou takový problém. „Tady jsou kolem lesy, tak to tolik nevadí. Něco jiného jsou řeky, do kterých tečou splašky z měst. A když přijde přívalový déšť, bývá takový tlak na čistírny odpadních vod, že to nepoberou. Přes odlehčovací komory se tam dostanou i ropné látky, z aut kape olej, jsou tam otěry z pneumatik, lidé odhazují odpadky, to všechno se spláchne do kanalizace a při velkém dešti to jde do řeky,“ vysvětluje.

Pozoruje ale, že se lidé k přírodě chovají čím dál lépe, na cestách ani nevídá nedopalky od cigaret tak často jako dříve. Problém není ani používání opalovacích krémů před koupáním. „Nemyslím si, že by to bylo nějak dramatické. V Chorvatsku, kde jsou pláže obsypané a lidé se mažou hodně, tam je na povrchu hladiny film a tam to vliv mít určitě může, ale tady si myslím, že když člověk vleze do vody, tak to ničemu nevadí,“ usuzuje.

Před odjezdem k dalšímu rybníku pak ještě Jan Hofman vytahuje z auta elektroniku. „Pro odběr vzorků a pro zápis hodnot používáme tablety, nepíše se to na papír jako dříve. V laboratorním informačním systému si nahrajeme, co jdeme odebírat, a přeneseme si to do tabletu, který používáme v terénu. Když se pak dostanu někam, kde je wifi, můžu data poslat laborantkám,“ popisuje Hofman, zatímco jezdí prstem po displeji.

Závěrem pak mluvčí Jana Böhmová připomíná, že hygienici budou vodu kontrolovat i přes léto. Kromě toho navštíví festivaly a budou sledovat třeba i stánky rychlého občerstvení nebo prodavače zmrzliny.