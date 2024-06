SUPERCELA. Neděle s datem 19. května přinesla na Vysočinu časté bouřky s větrem a krupobitím. Už v neděli nad ránem přívalové deště způsobily činu v Telči. Utrpěly hlavně jahody a rajčata. Večer potom kroupy nadělaly starosti na zahradě v Popicích u Jihlavy. Nebe se večer zbarvilo do růžova a přineslo navzdory škodám krásné scenérie.

Zdroj: Stanislav Máca, Ivana Vavřinová

DESET LET UNIKAL. Skoro neuvěřitelný se zdá příběh muže z Vysočiny, kterému se dařilo téměř deset let vyhýbat trestu vězení. Nikde se neschovával, normálně jezdil v Praze do práce. Informaci přinesl zpravodajský server Tn.cz. Policisté muže zadrželi na přelomu dubna a května na jedné cestě do práce na vlakovém nádraží v pražské Libni.

TROLEJBUSOVÝ UNIKÁT. Celosvětový unikát u Cityparku v Jihlavě. Trolejbusy tudy budou jezdit dvanácti směry. Doprava, doleva nebo rovně a to v každém ze všech čtyř směrů. Nejrušnější křižovatku v Jihlavě u Cityparku čeká změna. Křižovatku chystá projektant Jakub Kern, který je přesvědčen, že v republice není tak velká křižovatka, která by toto umožňovala.