Byla to velká sláva, když se 24. října 2008 slavnostně otevřelo největší nákupní centrum na Vysočině, Citypark Jihlava. Konkurenci nedalekého a kontroverzního obchodního domu na Masarykově náměstí si lidé prakticky hned oblíbili a dodnes tam jezdí na nákupy z celé Vysočiny.

Citypark Jihlava dnes slaví 15 let od otevření. Jak dobře ho znáte? | Video: Deník/Pavlína Gálová

Optimisticky před parnácti lety o novém obchodním domě ve městě hovořil i jihlavský sociolog Daniel Hanzl. „Lidé již nemusí jezdit do velkých center na okraji Brna či Prahy. Ušetří za benzin a mají to kousek od domu,“ řekl Deníku. Lidé v prvních týdnech mířili na nedělní výlet do Cityparku ze zvědavosti, chtěli prostě nákupní centrum vidět na vlastní oči, později se tam už vraceli prostě a jednoduše na nákupy.

Anna K. zazpívá v Jihlavě. Přiveze vánoční píseň z nového alba Údolí včel

Za patnáct let se dost změnilo. Skončilo neomezeně dlouhé parkování zdarma, vystřídal se řetězec prodávající potraviny a obměnila se i řada dalších obchodů. Budova zažila několik úprav vnitřních prostor, mimo jiné se také výrazně modernizovala část, kam lidé chodí na něco k snědku. Stále však platí, že v centru vyřídí návštěvu banky, zajdou do kina, koupí si oblečení a třeba i zájezd k moři.

VIDEO: Nové monitorovací auto vjelo do ulic Jihlavy. Podívejte se, jak vypadá

Kromě toho je lákají různé akce a výstavy, které se konají přímo v nákupní pasáži mezi obchody. Na druhou stranu v centru Jihlavy skončila řada menších obchůdků. Podle místních je to i proto, že lidé radši zamířili do nákupního centra, kde obešli více obchodů na jednom místě, lákaly je také nižší ceny.

Zdroj: Deník/Pavlína Gálová