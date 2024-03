Romantická skála versus jaderné úložiště. Tipněte si, kde je tohle krásné místo

/VIDEO, FOTO/ Romantická skála, jejíž neméně romantické jméno je už roky spojeno s nepříjemností v podobně výstavby úložiště jaderného odpadu. Víte, který skalní útvar z Vysočiny by to mohl být? Určitě to nebude podle této indicie těžké uhodnout. Pokud si nejste jistí, podívejte se na fotografie a video.

Poznáte místo z videa? | Video: Deník/Zuzana Musilová