Ve městě na Žďársku nedávno odpočinkové centrum také opravovali. To však podle jednatele Jiřího Janečka se zdražením nesouvisí. „Na to jsme měli peníze vyhrazené už předem. Museli jsme se však přizpůsobit nové dani. Nezvedla se totiž jen u saun, ale také u nápojů,“ vysvětlil Janeček s tím, že i na letošní rok zvažují úpravu městských lázní. Jinde je zdražení ještě vyšší.

Kvůli vyšší sazbě DPH museli ceník za služby zvednout také v Humpolci na Pelhřimovsku. Za finskou saunu ve Fabrika hotelu návštěvníci zaplatí pět set korun za hodinu.

Podle recepční Barbory Krbcové se mohou lidé domluvit a přijít ve skupince. „Když si vstupné rozpočítají, vyjde je to levněji. Zdražili jsme o šedesát korun v důsledku nové daně. Návštěvnost to však podle nás neovlivní, i když na nějaké soudy je ještě brzy,“ zhodnotila Krbcová.

V Heralticích na Třebíčsku zprovoznili místní saunu po dvou letech. Znovu ji mohou lidé vyžívat od loňského prosince.

Starosta městysu Štěpán Koukala upřesnil, že sauna je mířená primárně pro místní. „Sauna tady fungovala už v minulosti. Před dvěma lety jsme do budovy vzali Ukrajince. Ti si teď našli nové ubytování, takže po drobných úpravách mohl provoz opět začít. Ale návštěvnost není zatím taková jako kdysi. Zvýšení sazby nás v tomto případě neovlivnilo,“ řekl starosta.

Delší dobu už funguje saunaBar v Jihlavě. Také tam se návštěva prodraží. Milan Vondráček Deníku řekl, že od ledna stojí o dvacet korun víc. Za wellness člověk zaplatí dvě stě deset korun za dvě hodiny, pokud přijde do tří hodin odpoledne.

Poté využití saunaBaru vyjde na dvě stě padesát korun. „Nová daň nám příliš nepomohla. A do toho cenu tahá nahoru ještě cena energií. Což se dělo už v minulých letech. Přizpůsobujeme se tomu, jak se dá. Uvidíme, co to udělá se zájmem návštěvníků. Snad se to podaří nějak stabilizovat,“ přiblížil Vondráček.

Ekonom Lukáš Kovanda nepředpokládá, že by kvůli zvýšení cen zákazníci ubyli. „Zhruba čtyřicet procent Čechů si dává novoroční předsevzetí. Nejčastěji právě to, že mají více sportovat a hubnout. Díky tomu začíná sportovištím hlavní sezona hned se začátkem ledna. Během měsíce se návštěvnost každoročně zvedá až o třicet procent. Za sportovní aktivity lidé utrácejí i tisíce korun,“ sdělil Kovanda.