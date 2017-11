Lano vleku sjezdovky na Šacberku je už opravené

Jihlava – Až jeden rok za mřížemi hrozí tomu, kdo letos v září poničil lano lyžařského vleku na sjezdovce Šacberk v jihlavské městské části Zborná. Podle záznamů z bezpečnostních kamer, buď dobře věděl, co dělá anebo měl obrovské štěstí.

„Lano vleku je hodně napnuté, po prasknutí se vymrštilo a odletělo do dálky několika desítek metrů. Pokud by jeho konec někoho zasáhl, následky by byly tragické. Nemluvě o tom, co by se mohlo stát, kdyby lano prasklo za provozu v plné sezoně,“ uvedl v době po události provozovatel sjezdovky Pavel Havlíček.



Opravu lana financovala městská kasa jihlavské radnice. „Zaplatili jsme devadesát tisíc korun bez DPH,“ upřesnil tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.



Provoz vleku je tedy připravený na blížící se zimní sezonu. „Dokladují to protokoly o prohlídce technického zařízení, defektoskopii lana a technická zpráva, které město jako majitel sjezdovky k dokončené opravě dostalo,“ doplnil Tulis.



Lano prasklo letos v září, někdo ho před tím zřejmě naříznul. „Vypadá to tak, že lano někdo naříznul, pod vlastní váhou pak prasklo,“ popsal před časem možný průběh dosud neobjasněné události náměstek primátora pro správu městských realit Radek Popelka (ANO).



Událost proto vyšetřuje Policie ČR pro podezření z trestného činu poškozování cizí věci. „Město zatím nemá zprávu o výsledku vyšetřování,“ informoval Radek Tulis. Pachatel si může posedět za mřížemi až jeden rok.