Další snímek, který uvidí diváci na filmovém plátně, dokončila režisérka Eva Toulová, která pochází z Moravského Krumlova na Znojemsku. Tvůrci slibují spoustu vtipných momentů i hvězdné obsazení. Film má premiéru 6. června. Diváci se mohou těšit na Martina Krause, Jiřího Krampola, Igora Bareše, Valerii Zawadskou nebo Václava Vydru.

Snímek Láska na zakázku uvidí diváci v kinech od 6. června. Na snímku Eva Toulová a Václav Vydra. | Foto: Elen Yermachenko

Tvůrci slibují řadu zápletek. „Zatímco většina romantických hrdinů musí ujít dlouhou cestu, aby se jejich přání splnila, ústřední dvojice nové komedie Láska na zakázku dostane hned na začátku všechno, po čem touží. Ze splněných snů se ale stane skutečná noční můra,“ prozradila Eva Albrechtová, která zajišťuje pro Bontonfilm propagaci.

Hlavní hrdinové nastupují do práce snů a zdá se, že jejich život konečně nabírá ten správný směr. Ukáže se ale, že vše je úplně jinak, než si představovali. Eva v podání Evy Toulové sice získává práci v nejlepší reklamní agentuře v zemi. Netuší ale, že se ocitne pod vedením sexistického šéfa, kterého hraje Václav Vydra.

Zdroj: Youtube

Martin Kraus jako Vítek se zase po letech konečně odhodlal otevřít si vlastní hypnoterapeutickou ordinaci, naráží ale na nepochopení okolí.

Všechno se otáčí ve chvíli, kdy Eva dostává zakázku na reklamu, která má jediný cíl. Aby se dotyčný do klientky zamiloval. „Chtěli jsme v této nelehké době natočit odlehčený film, který pobaví a rozesměje. Vybrali jsme atraktivní profese, na která jsme se podívali co nejhumornější optikou,“ říká režisérka Eva Toulová.

Superžena Evy Toulové míří do kin. Ve filmu hrají Matouš Ruml i Adéla Elbl

Do hlavní role obsadila Martina Krause, který hraje postavu hypnoterapeuta. „S Martinem jsem už několikrát natáčela a vždycky to byla příjemná spolupráce. Už od začátku se mu líbil scénář a na roli Vítka je perfektní,“ poukázala.

Jeho postava má zároveň upravit zkreslené představy o hypnoterapii. „S odborným poradcem Šimonem Pečenkou jsme do scénáře zapracovali reálné historky z praxe, včetně případu živé kozy, kterou její majitel přivedl do ordinace, aby lépe dojila. Jakkoli se to zdá neuvěřitelné, i to se opravdu stalo,“ ujišťuje Toulová.

Snímek Láska na zakázku uvidí diváci v kinech od 6. června. Na snímku Valerie Zawadská a Martin Kraus.Zdroj: Elen Yermachenko

Snímek vznikal v Praze, Brně, Kolíně, Železné Rudě nebo Jihlavě. V dalších rolích se představí Valerie Zawadská, Eva Hrušková nebo Uršula Kluková.