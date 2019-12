V usnesení bylo zrušení lávky, primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) však navrhla nechat stávající konstrukci a použít exotické dřevo, které podmínky nad Koželužským potokem zvládne. „Cena je osm set tisíc plus každé dva roky impregnační nátěr za padesát tisíc,“ řekla primátorka. Předložila také pět variant, kde byla i alternativní řešení.

Bývalý náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL) následně připomněl, že návrhy už nejsou aktuální. Zjistilo se totiž, že stav opěrné zdi je špatný a je nutné sanovat ukotvení nosných prvků. „Máme tady dalších pět variant. Celková cena je od 777 tisíc až po tři miliony,“ řekl Kalina s tím, že nejlevnější je zrušení lávky.

Někdejší primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) se ptal, jestli zeď bez oprav spadne a jestli v místě zůstane zábradlí. Vedoucí odboru dopravy Ján Tinka následně vysvětlil, že není nutné zeď opravit okamžitě. Ani zábradlí nevyžaduje žádné opravy, jen by se přesunulo a natřelo by se pak v rámci běžné údržby.

Zastupitelé byli následně zmateni, pro co by vlastně měli hlasovat. „Absolutně se v tom nevyznám. Navrhovala bych, aby se materiál stáhl a napsal se srozumitelně,“ řekla rázně zastupitelka Božena Kremláčková (KSČM).



„Jde mi o to, jestli rozhodujeme o variantě pět, tedy zrušení lávky, nebo o variantě pět, která je rozšířenou nebo zúženou variantou tři až čtyři ve druhých variantách,“ složitě rozplétal problematiku i Martin Hyský (ČSSD). Nebylo divu, že náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS) záhy materiál stáhl.



Znovu se bude řešit v únoru.