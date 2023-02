Lávka měla být součástí komplexního projektu, kdy by lidé mohli parkovat v Cityparku a do centra by přišli pěšky. Tím by se uvolnilo parkoviště ve spodní části náměstí. Tato úvaha už není aktuální. Mimo jiné i proto, že parkování v obchodním centru musí řidiči ve všední dny po uplynutí tří hodin platit.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Lávka by podle Huňáčka mohla být z ocele a skla, takovou by si dovedl přestavit. Vedle vzhledu by ale bylo třeba řešit i otázku peněz. „Odhadem by to mohlo být nějakých pětadvacet, třicet milionů korun plus vedlejší náklady s tím spojené,“ odhadl Huňáček. Protože by lávka musela vést nad trolejemi, musela by mít na obou svých koncích výtahy. „A jeden výtah vyjde na přibližně osmnáct milionů korun,“ dodal současný náměstek primátora Radek Popelka.

Plány lávky tak zřejmě zůstanou nerealizovaným projektem. „V poslední době jsme neposuzovali žádnou žádost týkající se lávky nad frekventovanou křižovatkou od budovy Cityparku směrem k ulici Čajkovského,“ potvrdila Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Zástupci Cityparku se k dotazu na lávku nevyjádřili.

Cesta mezi Cityparkem a náměstím v kostce:



- od Cityparku na náměstí se nyní lidé dostanou po úzkém chodníku

- možnost podzemní chodby už není možná, nereálná se zdá být i zamýšlená lávka

- řešením by mohlo být rozšíření chodníku, tomu ale musí předcházet zklidnění dopravy

Cesta nad silnicí ale nebyla jedinou variantou. Před několika roky se uvažovalo také o propojení Cityparku s náměstí podzemním tunelem, připomněl Popelka. Chodilo by se částí štoly B. „Ta má být teď využitá pro odvodnění náměstí, takže to padá,“ pokrčil rameny náměstek primátora.

Jako řešení by viděl rozšířit chodník vedoucí od nákupního centra na náměstí. K tomuto kroku je ale třeba nejdříve zklidnit dopravní situaci v této ulici. „Nedávno jsme se bavili o vylepšení Hradební ulice. To snad skýtá nějaké možnosti, minimálně zelené pásy nebo ostrůvek, který by řešil jednoduchost přecházení,“ dodal Huňáček.

To by chodci uvítali, dopraví situace v této části města se jim totiž vůbec nelíbí. „Lávku bych využívala. Chodník vedoucí na náměstí je úzký, s kočárkem se tam tak tak vejdu a předtím ještě musím dobu čekat, až mi na semaforu blikne zelená. Navíc by třeba z lávky byla hezky vidět zoo,“ zhodnotila Monika Zajíčková, která v minulém týdnu za sněhové přeháňky zrovna čekala u přechodu.