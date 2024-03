Kdo by si myslel, že jednotlivé bloky kostek jsou pospojované lepidlem, tak by se mýlil. Není to možné už kvůli tomu, že by se některé výtvory ani nevešly do jedné krabice při převozu.

Koníčku nadšenci obětují spánek

Stavitel Michal Kalousek navíc přibližuje, že české silnice dávají zabrat. „Někdy je to v pohodě, jindy jsou v takovém stavu, že to pak člověk vytáhne z krabice pomlácené a musí začít stavět znovu,“ popisuje s tím, že příprava všech stavebnic zabere i více než deset hodin.

Kalousek přiznává, že koníčku nadšenci obětují i spánek. „V pátek jsme na tom pracovali do půlnoci. Detaily jsme dodělávali ještě v sobotu před osmou ráno. Je to náročné, ale máme to rádi,“ vysvětluje.

Romantická skála versus jaderné úložiště. Tipněte si, kde je tohle krásné místo

A dodává, že než je nějaký originální model hotový, zabere to i měsíce práce. „Abych z toho nevyhořel, odskakuji si k menším modelům,“ podotýká stavitel, který do Jihlavy přivezl několikametrový model vesmírné stanice, kde jezdí vlak.

Není to však jediná, která se hýbe, nebo dokonce hraje. „My tu máme koncert. Podívejte, to jsou Slipknoti,“ říká užasle svým dětem táta, když stojí před replikou Polanka Rock Festu.

Pozornost lidí si získává také kapelník Max Rebo ze slavné kantýnovské scény v Hvězdných válkách. Na futuristickém nástroji totiž hraje znělku z filmu. A že Lego dokáže být i uměním, dokazuje pro změnu obraz Karla Gotta, který je také kompletně hotový z kostek.

Organizátorka Dominika Roudná doplňuje, že výstava je putovní a letos je to teprve třetí město, kam se vydali. „V Jihlavě jako takové jsme vůbec poprvé. Zájem veřejnosti nás těší. Jen za první den sem mohou zavítat klidně stovky lidí, aby se na stavebnice podívali. Já se jim věnuji tři roky a považuji se stále za začátečníka. Některé projekty kolegů jsou skutečně megalomanské a obří. Mohou to být i roky práce,“ láká organizátorka.