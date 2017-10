Lékaři protestují. Uzavřeli své ordinace

Jihlavsko – K dnešnímu celostátnímu protestu praktickcých lékařů se připojí také doktoři na Jihlavsku. I jim vadí podfinancování provozu ordinací a rostoucí administrativa. Navíc od ledna příštího roku budou muset začít vystavovat recepty elektronicky a od března se budou muset zapojit do systému EET.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

„Doufám, že protest bude na Jihlavsku stoprocentní. Jeho důvodem je nespolupráce ministerstva zdravotnictví a neplnění finančních slibů. Zvýšená administrativní zátěž lékařů a mnohé další důvody,“ vysvětlil celodenní uzavření ordinací ve středu 18. října předseda Sdružení praktických lékařů pro Vysočinu Jiří Havránek.

Akutní pacienty dnes budou přijímat pouze lékaři v nemocnicích na urgentním příjmu. „Lidé s rýmičkou to budou muset vydržet do druhého dne,“ dodal Havránek s tím, že lékaři se o ně starají vzorně, ale nikdo z ministerstva jejich požadavky neslyší.



„Protestem chceme upozornit i pacienty, aby věděli, že v budoucnu bude lékařů nedostatek. Někteří starší kolegové končí kvůli elektronizaci, než by dali velké investice za pořízení technologií a učili s nimi pracovat, tak raději své ordinace zavřou,“ upozornil Havránek. Pokud ministerstvo lékařům nevyhoví, prý protest budou opakovat.