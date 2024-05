Větší ubezpečení a přiblížení operace si připravili v jihlavské nemocnici. Ve středu dvacátého května mohou v jednu hodinu odpoledne přijít pacienti, které čeká výměna kolenního a kyčelního kloubu. Lékaři jim ve velké zasedací místnosti v prvním patře pavilonu A nad informačním centrem zodpoví jejich otázky. Vstup je zdarma a rezervace není nutná.

Lékaři v jihlavské nemocnici zodpoví otázky pacientům před výměnou kloubů; Zdroj: Se souhlasem nemocnice | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Co pacienty přesně čeká, přiblížila vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Magdaléna Lavičková „Je jasné, že před takovou operací si člověk hledá dostupné informace na internetu, zjišťuje více o zákroku a má obavy. Na setkání, které proběhne, se vše dozví přímo od našich lékařů,“ vysvětlila.

Podrobnosti programu doplnil primář Ladislav Čepera. „Řekneme, co si mají pacienti před operací zajistit, co si s sebou mají vzít do nemocnice, jaká je tam čeká příprava před operací či jak bude probíhat pooperační a rehabilitační péče,“ uvedl.