Zastávka Purmerendská a stejnojmenná ulice jsou pojmenované podle dřívějšího partnerského města Jihlavy. Půjde o konečnou zastávku. Za čtyři sta tisíc v místě vznikne i krátký chodník, a to u kruhového objezdu. Nedaleká Žitavská pak bude ve směru do centra v parkovacím pásu, čímž se tam vejde o čtyři auta méně. Ve směru z centra pak bude v jízdním pruhu. Náklady na obě zastávky budou padesát tisíc, půjde zejména o úpravu chodníků pro nevidomé.

Do lokality by pak jezdily parciální trolejbusy, které zvládnou až dvanáct kilometrů i bez trolejí. Změna by mohla mimo jiné snížit hluk, na kterém se z velké části podílí automobily. S hlukovými limity má město právě v této oblasti problémy.

Jihlavě také chybí zastávka MHD u bývalého areálu Motorpalu. Vybudování zastávky Strojírenská by zajistilo obslužnost území a umožnilo optimalizaci vedení trolejbusových linek E a B. Zastávku z centra by stačilo upravit za dvacet tisíc korun, v opačném směru by ale musela vzniknout nová, a to vyjde na milion. Řidič MHD Marek Řezáč se obával o bezpečnost při výjezdu ze zastávkového zálivu, Humpolecká ulice se v místě totiž mírně stáčí. Podle Karla Trojana ale rozhledové poměry vychází.

Troleje na Bedřichov

- nová trolejbusová trať s délkou 5,7 kilometrů je největší svého druhu za posledních deset let v republice

- na nové trase do průmyslové zóny budou jezdit linky G a H

- díky trolejbusům s alternativním pohonem bude možné obsluhovat i městské části Pávov, Červený Kříž a Antonínův Důl

- termín dokončení je do 23. listopadu 2022

- vše vyjde na 130 milionů, sto milionů však pokryje evropská dotace

Největší zaměstnavatel v kraji Bosch Diesel by chtěl zastávku Zadní Bedřichov, kde by trolejbusy obsluhovaly nově budovanou výrobní halu. Město uvažuje o dvou zálivových zastávkách s přechodem mezi nimi. Na podnět řidičů Icom transportu řešila dopravní komise také přemístění zastávky Hosov. V ulici Romana Havelky je pak možné realizovat další pruh vyhrazený pro MHD.

Linka G

S trolejemi přes Bedřichov vznikne také nová páteřní linka G, která v podstatě naváže na předloni prodlouženou linku C. Nahradí autobusovou linku 3 a částečně i linku číslo 12. Doplňková linka H poté nově zajistí přímé spojení Bedřichova s oblastí okolo Tolstého ulice, tedy s autobusovým nádražím, vysokou školou nebo jihlavskou nemocnicí. Změny v schématu MHD dozná i část autobusů jezdících na náměstí. „Je to pěkné, že tam máme přestupní uzel, ale občas nám lidé vytýkají, že z náměstí děláme autobusák,“ prohlásil téměř před rokem na dopravní konferenci Trojan.

Velké změny budou možné díky trolejím na sever, které propojí centrum s průmyslovou zónou. Zaměstnanci firem Bosch Diesel a Automotive Lighting trolejbusy zřejmě ocení. „Když ve dvě končí směna, tak je cesta přes Bedřichov za trest. Snad pohodlné spojení donutí lidi přesednout z aut do MHD,“ uvažoval již dříve Jan Tůma z Jihlavy.

Troleje přes "Bedr" budou největší stavbou svého druhu za posledních deset let v republice. Celková délka nové trati bude 5,7 kilometru a výstavba si vyžádá osazení téměř tří set zcela nových trakčních stožárů. Sloupy v Sokolovské a Pávovské ulici pak radnice využije k instalaci LED svítidel místo dosluhujících lamp. Vše vyjde na sto třicet milionů, sto milionů ale poskytne evropská dotace.

Například Petr Šmergl z Jihlavy se na zlepšení dopravní obslužnosti města těší. „Až do vypuknutí koronavirové pandemie byla na velmi dobré úrovni a stále se zlepšovala. Nynější vedení města i dopravního podniku nezvládá relevantně reagovat na zajištění řádného a vyváženého dopravního propojení jednotlivých oblastí Jihlavy,“ nebral si servítky v hodnocení současného stavu.