Klokánkovací křesla byla vybrána po odborné konzultaci s nadačním fondem Vita et Futura, který působí při porodnici U Apolináře v Praze – předním porodnickém zařízení, který se věnuje těm nejzávažnějším případům v oblasti gynekologie a porodnictví.

Obě nemocnice získaly křesla v rámci Celorepublikové sbírky, kterou organizovali pojišťovací poradci Generali České pojišťovny v rámci iniciativy The Human Safety Net. Vynesla přes 1,2 milionu korun. Za získané finance bude pořízeno celkem 27 křesel a 100 hnízdeček, které poputují do 16 regionálních porodnic po celém Česku.

Křesla byla zvolena po dohodě s jednotlivými regionální perinatologickými centry tak, aby odpovídala jejich specifickým i prostorovým potřebám. Křesla zvýší kapacitu pro klokánkování maminek s dětmi napříč regiony.

Společně s křesly do porodnic putuje také 100 dětských hnízdeček Neobed. „Hnízdečka jsou speciální podložky pro miminka, která napomáhají pocitu bezpečí a rodičovského obejmutí v době jejich odpočinku,“ vysvětlila brodská primářka Chvílová Weberová.

Zkvalitňování péče v českém porodnictví a současně zlepšení podmínek v péči o předčasně narozené děti v Česku podporuje aktivita The Human Safety Net. „Pomoc nyní zamířila do dvou nemocnic na Vysočině. Konkrétně na dětské oddělení do nemocnice Jihlava a na dětské a novorozenecké oddělení v nemocnici Havlíčkův Brod,“ informoval Jan Marek mluvčí pojišťovny.