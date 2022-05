Brouk na Vysočině řádí roky a například loni kvůli kůrovci kraj přišel o pětinu jehličnanů. Nakolik katastrofální kalamitu dřevaři zažijí letos, se rozhodne během dvou týdnů.

Na Žďársku jsou lesy v kalamitním stavu již osm let. „Za pozdní zpracování napadeného dřeva hrozí pokuta až jeden milion korun. Každému tudíž určitě doporučujeme, ať pokyny od odborných hospodářů neberou na lehkou váhu a snaží se dříví zpracovat včas,“ uvedl vedoucí žďárského odboru životního prostředí Jaroslav Doubek.

Kůrovec totiž po vylíhnutí nečeká a napadá další stromy. Jeden hektar lesa dokáže po vylíhnutí napadnout do měsíce. Škody jdou v takovém případě i do milionů korun. „Je to rychlé a kromě včasného kácení a odvozu žádná účinná obrana v podstatě neexistuje,“ upozornil odborník na kůrovce a jednatel společnosti Brodská lesní Tomáš Hedvábný.

Na Vysočině kůrovec aktuálně napadá především dřevo na skládkách, nicméně pomalu se přesouvá i na další stromy.

Dřevaři a majitelé lesů upínají pozornost především na předpověď počasí. Zůstanou-li teploty do půlky června jako doposud poměrně chladné, nemusela by být letošní situace s kůrovcem natolik katastrofální. „Těžko dělat nějaké prognózy. Vše záleží na počasí. Momentálně to vypadá nadějně, ale uvidíme během června,“ doplnil Jaroslav Doubek.