V podstatě se podařilo zachránit jen mladé stromky. „A třeba les na Kolině, který byl docela slušný, nám shořel,“ povzdychla si starostka Eva Jelenová. Smutní, že stejně jako řada místních byla zvyklá chodit do lesa a teď nebude kam.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPozitivní není ani finanční stránka. „Všechny práce se musí zaplatit a když je to vyrovnané, je to dobré. Spíše je to ale prodělečné,“ uvedla Eva Jelenová k obnově lesů s tím, že aktuálně sice cena dřeva mírně stoupla, ale pořád je poloviční oproti pár rokům zpátky.