Jihlavská radní pro kulturu Silvie Čermáková (Žijeme Jihlavou – SZ) chce v srpnu udělat z Masarykova náměstí místo zážitků a setkávání. Pracuje tak na projektu, kterému říká Léto s gustem. „Chceme lidem nabídnout posezení a chceme přinést zase něco nového v podobě letního mobiliáře,“ prozradila pro Deník.

Každý srpnový týden by mělo na náměstí být jiné téma „Půjdeme od hudby, přes literaturu a gastro, po kadeřníka a životní styl. Navíc bychom chtěli nabídnout i letní hru,“ řekla radní. Podle ní se Jihlavané mohou těšit na oživené náměstí, třebaže bude nutné dodržet aktuálně platné podmínky týkající se koronaviru. „Pohybujeme se na tenkém ledě. Musíme být připraveni akce velmi rychle změnit nebo rušit v podstatě za pochodu,“ dodala.

Zároveň je nutné už nyní pracovat na přípravách na svatého Martina nebo na Vánoce. „Laťku, kterou jsme loni nastavili, bychom rádi udrželi,“ uvedla Čermáková. Velký zájem veřejnosti by však letos mohl být paradoxně problém. „Na svatého Martina se sjede do centra osm, deset tisíc lidí. Bylo by těžké dodržet nařízení, pokud by se neuvolnila,“ uvědomuje si Čermáková.

Akce se vrací i do Cityparku



K normálu se vrací i v jihlavském Cityparku. „Jako první zvažujeme velkou food událost, zatím posuzujeme její pro a proti. Dále se pravděpdoobně uskuteční spolupráce na výstavě, která bude opravdu srdcovou záležitostí snad pro každého obyvatele Vysočiny,“ prozradila mluvčí Jana Vránová a dodala, že cílem akce bude podpořit turistický ruch. Přehlídky, koncerty či autogramiády, by se do Cityparku mohly vrátit na podzim. „Přestože organizujeme akce pro naše zákazníky opravdu rádi, zdraví a bezpečnost nás všech jsou pro nás jednoznačně přednější,“ řekla Vránová.

Radnice nyní dělá všechno proto, aby se tradiční akce mohla uskutečnit. „Zkoušíme vymyslet verze svatého Martina, které by dokázaly omezit počet lidí, stejně je to s rozsvěcením stromku,“ poodhalila Čermáková.

Připomněla, že u vstupu na kluziště na náměstí už bylo počítadlo omezující vstup osob, ale představa, že bude i u vchodu do vánoční vesničky, je „opravdu hrozná a hlavně nereálná“.

Přesunout tradiční akce do virtuálního světa Čermákovou příliš neláká. Některé z nich v on-line verzi prý ani nemohou fungovat. „Z počítače vám nikdo nehodí zlaťák ze sedla koně, nezavoní vám pod nosem svařák a ani si nezabruslíte kolem Mariánského sloupu,“ vyjmenovala radní. „Smysl kulturních akcí je přece v tom potkat se tváří v tvář a zažít to celým tělem,“ uzavřela.