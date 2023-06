Kafemlejnek vyjede i letos

Parní léto již k Telči neodmyslitelně patří, koná se tam každý rok.Zdroj: Deník/Martin Singr

Nedílnou součástí letních prázdnin v Telči je také Parní léto. „I když jsem loni říkal, že to bude pravděpodobně naposledy, budeme jezdit i letos,“ sdělil Jan Máca ze Společnosti telčské místní dráhy. Lokomotiva 310.093 „Kafemlejnek“ z roku 1901 bude mezi Kostelcem a Slavonicemi jezdit tři víkendy od 29. července do 13. srpna.

Kapacita vlaku je kolem sta lidí, cestujících v něm ale jezdí více. Jízdné letos podražilo, do dvaceti kilometrů pojedou děti od tří do patnácti let za sedmdesát korun, ostatní za stovku. Nad dvacet kilometrů to bude stovka a sto padesát korun. Děti do tří let nadále jezdí zdarma, osoby s ZTP a ZTP-P budou mít zlevněné jízdné.

