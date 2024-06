Vstupné se tam nemění, dospělí tak zaplatí devadesát korun za celodenní vstup, děti do patnácti let padesát. Dvě hodiny mezi šestou a osmou večerní vyjdou dospělé na padesát korun, děti na polovinu. Kdo se chystá na koupaliště častěji, může využít permanentek.

Koupaliště na Jihlavsku chtějí otevřít. Plány kazí předpověď vydatných dešťů

Dětí tu bude pochopitelně více o prázdninách, pro ty nejmenší se chystá zajímavá novinka. „Máme v plánu udělat u brouzdaliště pískoviště s prolézačkou, do začátku prázdnin předpokládám, že by to mělo být,“ prozradila před časem loucká místostarostka Jana Zelníčková s tím, že na beach volejbalovém hřišti je třicet tun nového písku. Právě koupaliště v Lukách je mezi čtenáři Deníku nejoblíbenější, jak ukázala nedávná anketa.

O víkendu otevřelo své brány také přírodní koupaliště Malvíny Třešť, tamní biotop láká na vodu o teplotě přes dvaadvacet stupňů, která je bez chemie. Ve všední dni bude otevřeno od dvou odpoledne do osmi večer, o víkendech se otevírá už v deset.

Vstupné zůstává stejné jako před rokem. Dospělí platí devadesát korun, děti, senioři a hendikepovaní pětačtyřicet, po druhé odpolední a šesté večerní se přitom cena snižuje. Předškoláci v doprovodu dospělého pak mají vstup zdarma.

V sobotu pak začne čtyřiadvacátá letní sezóna také v největším aquaparku na Vysočině, v jihlavském Vodním ráji. „Přípravu na letní sezónu nám letos komplikovala výstavba plaveckého bazénu, protože jediný vjezd do venkovního areálu je přes staveniště,“ vysvětlil Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

Dělníci stihli opravit keramické bazénové vany, vyměnili spodní přelivové žlábky v rekreačním bazénu a opravili i letní šatny. Strojovna úpravy bazénové vody pak vyžadovala údržbu, jen výměna chlorovacího zařízení vyšla na tři sta tisíc. „Celkové náklady na přípravu venkovní části aquaparku vyšly zhruba na milion dvě stě tisíc korun,“ řekl Málek.

Všechny bazény a atrakce jsou bez omezení, kvůli pokračující výstavbě plaveckého bazénu je ve venkovní části omezený vstup na malou část travnaté plochy. Ani ve Vodním ráji se cena vstupného nemění. To celodenní je 175 korun za osobu nad sto čtyřicet centimetrů a 110 pro ty, kteří této výšky nedosáhly. Zvýhodněný vstup mají senioři, studenti i rodiny.