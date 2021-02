Jindy však situace až tak úsměvná není. Někdy byl Stonařov i dva dny uzavřený, kamiony stály v koloně a řidiči v nich přespávali. „Nejčastější místo, kde kamiony v okolí Stonařova uvíznou, je ve výjezdu na Dlouhou Brtnici. Jedou do kopce a je tam odkrytá a zafoukaná pláň,“ vypozoroval za roky Ivan Šulc. Za tuto zimu prý byly problémy zatím jednou.

Kritický moment prvního sněhu už má Vysočina každopádně za sebou. „Zima vždy překvapí,“ přiznává starosta a pokračuje: „Prvním sněhem jsou lidé vždy zaskočení, najednou nemohou vyjet do kopce, protože to klouže. Naši zaměstnanci musí najet do režimu prohrnování, to taky chvilku trvá. Řešíme telefonáty, někteří občané to těžko chápou, někteří by chtěli prohrnout i vjezd do domu,“ jmenuje Ivan Šulc každoroční strasti spojené se začátkem zimy.

Nyní už údržba funguje na sto procent, zaměstnanci městyse často za hluboké noci usedají do techniky a starají se o to, aby byly chodníky ráno bez náledí. „První fáze je vždy komunikace a chodníky prohrnout, zaměřujeme se na komunikace v kopcích, chodníky ke škole, k autobusu a podobně. Ve chvíli, kdy máme prohrnuto, jezdíme a sypeme,“ řekl k harmonogramu zimní údržby starosta. „Letos je to zatím dobré, ale ona to není žádná zima. Bývalo mnohem hůř,“ uzavřel s úsměvem.