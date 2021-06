Jihlavská zoologická zahrada hlásí nový přírůstek. Narodili se tam levharti cejlonští. „Koncem května se v jihlavské zoo narodila dvě koťata vzácných levhartů cejlonských. Mláďata zatím vypadají v pořádku, a tak po necelých třech týdnech mohla být otevřena i vnitřní část pavilonu šelem,“ informoval mluvčí Zoo Jihlava Martin Maláč.

Mláďata už začala pod dohledem mámy Vylézat z porodní boudy. | Foto: Se svolením Zoo Jihlava

Na tuto chvíli čekala zoologická zahrada dlouhých dvanáct let. Mláďata se narodila 28. května čtyřleté samici Aruni pocházející ze Zoo Brno, která do Jihlavy přicestovala na jaře minulého roku. „Šťastným" otcem je místní odchovanec, čtrnáctiletý samec Manny. „Určitě ještě nemůžeme mluvit o úspěšném odchovu levhartů, protože jsou to vůbec první narozená mláďata naší nové mladé samice. Nicméně koťatům už jsou tři týdny, sama začala vylézat z porodní boudy za dohledu mámy, která je ostražitá, ale zároveň klidná. Takže pevně doufáme, že se jí odchov podaří,“ nechal se slyšet ředitel jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák.