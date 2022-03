Nechápavě se rozhlížím.„Taky vám to nefunguje?“ hlesne za mnou spolutankující.„Ne, nejde,“ potvrdím mu jeho zjištění.Znovu se snažím mačkat spoušť pistole, ale nic z ní neteče. Stojan svítí jako vánoční stromeček, ale nefunguje. „Nefungujete to, protože zdražujeme,“ vysvětlil nám po chvíli chlápek od obsluhy. S trochu rozpačitým výrazem pokračoval: „Holt máte smůlu. Je to dvě minuty, co nám nahlásili nové ceny. Jakmile to přeceníme, můžete natankovat.“

Smůla, z původní ceny 42,50 koruny za litr Naturalu 95, se jako mávnutím kouzelného proutku stala komodita dražší o 2, 40 koruny. Začal jsem pomalu chápat vtípky kolující po sociálních sítích, které říkají, že benzínky začaly nabízet novou službu – když natankujete plnou, je po zaplacení k dispozici psychoterapeut.

Na zhroucení to zatím nebylo, protože jsem měl v plánu dotankovat nádrž, ale i tak mi těch skoro pětačtyřicet korun za litr bylo v tu chvíli líto. Rozhodl jsem se zkusit štěstí o kus dál ve Štokách, kde také nabízeli litr benzínu za 42, 50 koruny. Stihl jsem to. „Ještě o víkendu jsme měli benzín o korunu levnější. Málem nám vykoupili všechny zásoby. Lidi brali benzín i do kanystrů,“ postěžovala si tamní obsluha a dodala, že už čekají, až jim přivezou nové zásoby.

Přestože mají omezenou pracovní dobu, zákazníci i o víkendu využívali v nezvyklé míře automatické tankování, kde lze platit kartami. Jak dlouho ještě stávající cenu ve Štokách udrží, žena za přepážkou netušila. Ceny pohonných hmot v posledních dnech a hodinách totiž rostou do astronomických výšin.

Obě zmiňované čerpací stanice leží na silnici první třídy číslo 38. Projeli jsme trasu od Golčova Jeníkova až po Jihlavu a cena 42,50 koruny za litr naturalu byla bezkonkurenčně nejvýhodnější. Naftu ve Štokách prodávali za 43,90 koruny, což byla cena obvyklá za benzín na ostatních čerpacích stanicích. Na zhruba šedesátikilometrové trase je přitom deset čerpacích stanic. Nafta se během pondělí na této trase prodávala v průměru přes šestačtyřicet korun.

Druhou nejvýhodnější cenu 42,90 koruny za litr Naturalu 95 měli během pondělí v Jihlavě u čerpací stanice Ono. Tato benzínka nabízí stabilně nejlevnější pohonné hmoty v celé republice. Na Vysočině je jediná. Není proto divu, že je prakticky v permanentním obležení aut. „Asi nemusíme živit tolik manažérů jako jiné firmy,“ mínil vedoucí stanice Radomír Švejda, proč jsou nejlevnější.

Řidiči osobních aut mohou na této stanici tankovat u celkem osmi stojanů. V pondělí jely všechny naplno. Nádrže vozidel už nestačí, lidi tankují i do kanystrů. „Divím se, že stojany ještě fungují, protože jednou prakticky nonstop. Odběr je v těchto dnech obrovský. Denně nás musí zásobovat tak čtyři a až pět cisteren. Jindy to byly tak dvě,“ upozornil Švejda.

Nikdo to nečekal

Podle něj cenu zvyšují také sami řidiči, když podléhají panice a nakupují do zásoby. „Jsou tací, kteří přijedou i s nádržemi na několik tisíc litrů, to už musíme regulovat,“ varuje vedoucí před další panikou.

Jenže někteří řidiči mají jasno a tuší, že bude ještě hůř. „Jestli to vláda nezastropuje, tak to půjde ještě nahoru,“ míní řidič z Jihlavy.

Ester Čašková z Pelhřimova se klidně ráda uskromní, pokud současná krize bude mít vliv na to, že se Evropa stane méně závislá na zdrojích z Ruska. „Klidně budu jezdit městskou hromadnou dopravou. Já toho autem zase tolik nenajezdím,“ svěřila se Čašková během tankování.

Většina oslovených řidičů se shoduje na tom, že absolutně nečekali tak obrovský cenový skok. „Ceny jsou strašné. Nečekal jsem, že to vyroste o deset korun na litr, to jsem nečekal. Mě to sice zatím nějak moc neovlivňuje, ale těžko říct, co bude,“ reagoval řidič Filip Novotný z Jihlavska.