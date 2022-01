Podle Kuchyni je pozice neuvolněného radního velmi složitá. „Jako jediný radní v našem městě jsem opravdu neuvolněný bez dalších úvazků za odvedenou práci. Práci pro město musím skloubit se svým osobním životem a časově náročným civilním povoláním,“ uvedl. Připomněl, že měl na starost šestnáct částí města, kde žije kolem pěti tisíc obyvatel a chtěl, aby jejich postavení mělo na magistrátu váhu.

Nyní již bývalý radní je přesvědčen, že moderní a udržitelná politika je o zapojení občanů, například přes participativní rozpočet. „Části města a jejich obyvatelé mají velký zájem o zapojení se do veřejných aktivit a zlepšování veřejného prostoru. V mnoha případech tuto aktivitu kazí fakt, že na druhé straně nemají stejně nadšeného partnera,“ vypozoroval Kuchyňa.

Sám věří, že se do budoucna podaří stav změnit a jeho odstoupení tyto změny urychlí. Po loňském odchodu Miroslava Tomance ze zastupitelstva jde o další významnou osobnost reprezentující Fórum Jihlava, která se stahuje do ústraní. Jde přitom o politické uskupení, za které kandidovala i primátorka Karolína Koubová. Na tu se snesla vlna kritiky poté, co v půlce prosince opustila krajské zastupitelstvo. „Fórum Jihlava již bohužel, jak je veřejně známo, reálně neexistuje,“ podotkl také Kuchyňa.