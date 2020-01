Lidé mají jihlavskou zoo rádi. Je jejich nejoblíbenějším výletním cílem

Nejraději lidé mají jihlavskou zoo. Potvrdila to loňská rekordní návštěvnost i obhájená pozice nejoblíbenějšího turistického cíle na Vysočině. V roce 2019 do zoo přišlo 346 600 lidí, to je o dvanáct tisíc návštěvníků více než v dosavadním rekordním roce 2016.

ZOO Jihlava, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot