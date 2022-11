Některých se zdražování dotkne relativně málo. „Máme štěstí, že mi do bytu praží slunce. Včera a dneska jsem tam měl vyloženě vedro,“ pousmál se v pondělí odpoledne Petr Dvořák z Jihlavska a pokračoval: „Centrální topení mám ztlumené, často přijdu domů pozdě večer a když je mi zima, stačí na pár minut zapnout přímotop, dám si ho vedle gauče a je mi fajn.“

Ceny tepla poletí nahoru, někde až několikanásobně. Podraží i v Jihlavě

Ne každý si však může takové řešení dovolit. Například rodiny s malými dětmi topit musí. „Naše Adélka si stejně jako jiné děti hraje na podlaze. Nemůžeme mít v pokoji osmnáct stupňů a taky nemůže být nabalená jako pumpa. Topit tedy budeme muset. Ale i tak si myslím, že u nás je cena tepla ještě přijatelná. Muselo by to skočit opravdu vysoko, abychom to přestali zvládat,“ zamyslela se nedávno maminka Klára Venhodová z Třebíče.

Teplo bude zdražovat v celém kraji. Někde více, jinde méně. Necelou stovku si od prvního listopadu připlatí zákazníci Novoměstské teplárenské, nový ceník uvádí 1199 korun za gigajoule. Ač je spotřeba značně proměnlivá a závisí na řadě okolností, lze říct, že třípokojový byt za zimu spotřebuje zhruba pětadvacet gigajoulů.

Skoro třikrát tolik

Jihlavské kotelny očekávají po zastropování cen pro příští rok zdražení tepla o zhruba šedesát až sedmdesát procent oproti roku 2022. Letos stál gigajoule tepla 792 korun, po zdražení by to tak mělo být kolem třinácti stovek. Přesnou cenu firma zveřejní zhruba za měsíc, zásadní přitom bude, na jaké částce budou vládou zastropované ceny plynu. To lidem pomůže, ještě v září totiž kotelny odhadovaly, že by zdražení mohlo být dvojnásobné nebo trojnásobné.

Takový růst však od ledna čeká odběratele v Havlíčkově Brodě, 1550 korun bude téměř třikrát více než dosud. Letošní cenu 561 korun nebude možné udržet, na konci roku totiž firmě Teplo HB končí fixace ceny plynu, který využívá k vytápění. V nedaleké Chotěboři pak počítají s tím, že tam gigajoule bude až za dva tisíce korun.

I teplo z kotelen na uhlí nebo z biomasy ale bude dražší, růst cen tepla už potvrdil například žďárský SATT. Zdražovat se bude i v Pelhřimově. „Cenu tepla držela naše teplárna po celé tři roky ve stejné výši. Nicméně předpokládáme, že k prvnímu lednu 2023 dojde k navýšení ceny,“ sdělila Hana Zíková, jednatelka společnosti Iromez. Nové ceny se Pelhřimovští dozví v prvním prosincovém týdnu.

O zdražování dřevní štěpky a slámy k vytápění hovořil i jednatel třebíčské společnosti TTS energo Richard Horký mladší. „Bohužel ale v dnešní turbulentní době nejsme schopní cokoliv předvídat,“ dodal. Jaká bude „nová“ cena zatím neví ani v Humpolci.