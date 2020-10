Jednoznačně vede hnutí ANO, má 19,21 procent hlasů ze všech. „Tlak na zvolení Martina Kukly hejtmanem bude silný," prorokoval už před volbami jihlavský politolog a sociolog Daniel Hanzl.

Druzí jsou Piráti, mají 13,15 procent a na třetím místě se drží KDU-ČSL s 12,66 procenty hlasů. V těsném závěru následuje koalice ODS a STO, ta má 12,56 procent, sociální demokraté mají 11,24 procent a Starostové pro Vysočinu 10,59.

Do zastupitelstva by se měli dostat i komunisté, 5,59 procent je však podstatný propad proti volbám před čtyřmi lety. Svorně dvaatřicet setin procenta chybí pro vstup do zastupitelstva SPD a koalici Pro TOP Vysočinu.