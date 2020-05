Ve městě se říká, že v minulosti byl při budování infrastruktury použitý jiný systém, než měl být. Stavebníci tak nyní zjišťují, jak se v úseku mezi radnicí a železničním přejezdem dělala kanalizace, rozvody plynu a podobně. „Vše se prodraží a také prodlouží. Jak se narazí na takové problémy, tak je vždycky malér,“ obává se sympatický důchodce.

Starosta Třeště Vladislav Hynk (KDU-ČSL) potvrdil, že je stavební dokumentace během rekonstrukce upřesňována. „Například u nákupního střediska při výstavbě hlavního řadu plynovodu dělníci toto proložili kanalizačním potrubím a nikde to nezaznamenali,“ uvedl. Technicky tyto peripetie řešení mají, jsou ale časově náročnější a tak zastupitelé budou ve středu projednávat žádost stavební firmy o posun termínu. Část od radnice k přejezdu by nově měla být dokončená do poloviny letních prázdnin.

Výrazné opravy, které letos na Vysočině chystá Ředitelství silnic a dálnic na státních silnicích:



I/34 Pravíkov - Božejov

I/38 Golčův Jeníkov - Frýdnava

I/19 Pohled - Keřkov

obchvat Havlíčkova Brodu

obchvat Kámene



Zdroj: ŘSD

Reakce místních jsou, i přes dopravní komplikace, vesměs pozitivní. Rozbitá silnice je rozčilovala a situaci nijak nepomohlo ani loni vypsané výběrové řízení. Stavební firmy totiž nabídly příliš vysoké ceny a Kraj Vysočina, který se na opravách podílí, tak zakázku zrušil. Poprvé v historii.

Lidé ví, že se město do prací pustit muselo. „Ta silnice už potřebovala opravu jak sůl. Byly tu sice i horší silnice, ale ty už jsou opravené,“ zhodnotil Jelínek. Zná situaci i na objízdných trasách, kde je prý nyní doprava plynulá, pomohly značky zakazující stání.

Starosta vidí naději na zlepšení v tom, že od prvního června bude na objízdné trase platit nová úprava dopravního značení. Bude potřeba, při druhé etapě se totiž přesune i autobusové nádraží a to k zimnímu stadionu.

Města nyní řeší klesající příjmy a stojí před otázkou, kde ušetřit. I v Třešti uvažovali nad tím, zdali by se nedalo opravit průtah levněji. Neúspěšně. „Při takto rozběhnuté akci to již v našem případě možné není,“ vysvětlil starosta.