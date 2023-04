/VIDEO/ Podařilo se dohodnout. Lidé bydlící v Tyršově ulici v Jihlavě vezmou své námitky vůči stavbě Horácké multifunkční arény zpět. Od radnice mají nyní přislíbeno, že budou kratší dobu vystaveni nadměrnému hluku ze staveniště a zvýší se také jejich ochrana proti prachu a světelnému smogu.

Advokát Jaroslav Homolka jmenuje, jaké byly námitky obyvatel vůči stavbě Horácké arény | Video: Deník/Martin Singr

Obyvatelé Tyršovy ulice, která sousedí se stávající CZ Loko arénou a budoucí Horáckou multifunkční arénou, se obávali hluku a prašnosti související především s demolicí starého stadionu.

Za své námitky proti projektu museli lidé z Tyršovy ulice v uplynulých dnech čelit útokům na sociálních sítích. Konsenzus tak vítají. „My nechceme zastavit stavbu, ale chceme bezpečné bydlení po dobu těch tří let, kdy se bude bourat stará aréna a následně stavět nová,“ vysvětlil Jiří Havránek, který v ulici bydlí.

Obavy měl mimo jiné z nákladních aut, které budou stavbu obsluhovat. „Kdyby jezdily Tyršovou ulicí, ty domy by to nevydržely. Máme příslib, že to tak nebude, že budou jiné vjezdy,“ dodal.

Námitky sousedů brzdí stavbu Horácké arény v Jihlavě. Dohoda musí být rychlá

Demolice starého zimního stadionu, na jehož místě vyroste nový, má začít letos v červenci. Obyvatelé Tyršovy měli v této souvislosti problém i s pracovní dobou na staveništi, chtěli klidné neděle. To se vyřešit nepodařilo. Firma, která zakázku vyhrála, počítá s prací sedm dní v týdnu. Další požadavky jako světelný smog, nebo prach se však vyřeší novými technickými opatřeními.

Dohoda města s lidmi z Tyršovy ulice umožňuje sepsat smlouvu, po které by mohli lidé vzít své námitky zpět. To by se mohlo stát v pátek 28. dubna, nebo v úterý 2. května.

Stavba Horácké multifunkční arény bude stát necelé dvě miliardy korun.