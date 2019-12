O sjezdovku se stará společnost, která je úzce provázána s lyžařským vlekem Hradiště u Nové Bystřice. Po dvou problematických letech, kdy během loňské zimy zůstal areál dokonce zcela mimo provoz, se tak sportování znovu vrací na Čeřínek.

„Jsme tu teprve od října, máme asi dvouměsíční skluz. Čeřínek se nám velmi líbil, je to jeden z nekrásnějších kopců široko daleko. Proto jsme do toho šli. Lidé se nás ptají, co jim nabídneme. My odpovídáme, že to nejdůležitější, což je sníh. Tomu odpovídají i peníze, které se tady musely investovat, zejména do zasněžování. Chceme místní přesvědčit o tom, že to, co děláme, umíme. A že stojí za to se sem opět vrátit za sportováním,“ sdělil nový provozovatel Vladimír Cháb.

Na Čeřínku nyní testují nové zasněžování, které zajistí, že se už nestane, že by na sjezdovce nebyl sníh. V souvislosti s posílením technologie bylo potřeba vyřešit také dostatečné zásobování vodou a dostatečný příkon elektřiny. „Dále jsme nechali opravit příjezdovou cestu, která byla také hodně problematická. Doufáme, že vydrží a nerozbije ji těžká technika, která se tu kvůli těžbě pohybuje. U dolní stanice přibyla nová parkovací místa, ta jsou zajištěna také u turistické chaty nahoře na kopci,“ vyjmenoval další novinky Cháb.

Návštěvníci sjezdovky se mohou těšit i na novou pergolu, kde se schovají před nepřízní počasí a budou se moci občerstvit. V plánu je také rekonstrukce restaurace u dolní stanice. Nový provozovatel doufá, že se vše dokončí co nejdříve. Už teď ale ví, že některé úpravy budou pokračovat i v příštím roce, kdy přijde na řadu třeba rekonstrukce sociálního zařízení. Na sjezdovce bude fungovat lyžařská škola, která už nyní působí na Hradišti.

Provoz by na Čeřínku měl začít před Vánocemi, případně o svátcích. Ve všední dny bude otevřeno od 14 do 20 hodin. O víkendech a o svátcích i během dopoledne. Ceník zatím k dispozici není, ale ceny se budou pohybovat v relacích okolních lyžařských areálů.

„Na sjezdovce u Nové Bystřice máme až moc zájemců, kteří u nás chtějí mít lyžařský výcvik. Proto jsme některé školy, které to mají na Čeřínek blíže, přesvědčili, aby jezdily tam. Doufám, že se časem přidají i školy a školky z okolí,“ doplnil k tomu Cháb.

Lyžařský areál Čeřínek byl v podstatě dva roky mimo provoz. Loni na podzim ho opustil provozovatel, který si na sjezdovce vyzkoušel jen jednu sezonu a ještě ne moc úspěšnou, jezdilo se jen několik týdnů.