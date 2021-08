Stejně jako ona, i mnoho dalších lidí dává raději přednost koupání v přírodě před návštěvou koupališť. „Tady na Žďársku letních koupališť moc není. Ani se nedivím, protože tu není tak teplo, jako někde na jižní Moravě. Takže jich ani tolik nepotřebujeme. Zato je tu spousta krásných rybníků. K některým si sice musíte vzít svačinu, ale u mnoha dalších jsou i stánky s občerstvením. Třeba u Medlova nebo u Sykovce,“ konstatuje David Kubík z Nového Města na Moravě.

Oceňuje také skutečnost, že krajští hygienici mnohé rybníky na Vysočině pravidelně kontrolují. Odeberou vzorky, vyhodnotí kvalitu vody a informace si lidé mohou dohledat na webových stránkách krajské hygienické stanice. „Navíc jsou veškeré informace o kvalitě vody i na cedulích u rybníků. Takže každý, kdo k nim přijde, si tam může zkontrolovat, jak na tom voda v rybníku je. Jestli je čistá, zda už tam jsou sinice nebo jestli je rybník ke koupání nevhodný,“ vysvětluje David Kubík.

Někdo jde k rybníku proto, že mu vyhovuje tamní voda bez chemického ošetření, jiný zase kvůli tomu, aby nemusel platit vstupné na koupališti. Na dalších se pro změnu podepsala koronavirová pandemie a s ní spojený lockdown a vládní opatření. „Pandemie ze mě udělala asociála. Teď už by mě na veřejné koupaliště nedostali ani párem volů. Nic se nevyrovná pocitu, že jsem u vody sám a nikdo mě tam neruší,“ svěřuje se Matěj Janáček z Havlíčkova Brodu.

Bez testu i očkování

Dopady koronavirové pandemie mohou být ale i jiného rázu. „Raději se sjedu vykoupat k rybníku, kde po mně nikdo nechce potvrzení, že jsem očkovaný nebo testovaný nebo jsem měl koronavirus. Jen to občerstvení si tam nekoupím, ale to se dá oželet,“ pokrčil rameny Martin Doležal, který bydlí na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska.

Ale i na Vysočině jsou zastánci koupališť. Ne každý si do rybniční vody troufne. „Já bych tam nevlezla. Párkrát jsem se v rybníku koupala a pokaždé jsem z toho měla zdravotní problémy. Pro mě je koupaliště jasná volba,“ prohlašuje Ivana Dostálová z Velkého Meziříčí.

Vyznavači koupání v přírodních lokalitách mají v rukávu ovšem ještě jeden trumf. A ten zastánci koupališť jen těžko přebijí. „V rybníce si můžu zaplavat jen tak, na Adama. Stačí si najít odlehlejší místo, svléknout se a šup do vody. Ke koupání v rybníce vlastně nic nepotřebuji. No a zkuste to na koupališti,“ směje se David Kubík.