Lípa se jmenuje Praskoleská podle malé obce Praskolesy u Mrákotína poblíž Telče. Strom je dutý, starý osm set let a podle starosty Mrákotína Miroslava Požára se dovnitř vejde deset lidí.

„Před nějakými dvaceti lety jsme vevnitř postavili zvoničku, zvon nám však někdo ukradl,“ zmínil. V anketě lípa neúspěšně soutěžila už v roce 2005. „Na svůj věk je strom v dobrém stavu. Jelikož je dutý, musíme zařezávat suché a nahnilé větve, aby ho nepoškodil silný vítr,“ dodal Požár.

Lidé budou pro svůj oblíbený strom hlasovat od 21. července do 11. října. Před vstupem do hlasování se mohou zájemci u lípy vyfotit v úterý 30. června od devíti do jedenácti hodin v Praskolesích. Vítěz bude v únoru reprezentovat Českou republiku v anketě Evropský strom roku. Letos evropskou soutěž vyhrála Chudobínská borovice z Vysočiny.

Porota letos vybírala z čtyřiapadesáti návrhů. „Jelikož se lidé nemohli scházet a domluvit se na hromadné nominaci, dostali jsme větší počet individuálních přihlášek,” popsala koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža.