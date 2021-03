„Po dobu trvání mimořádných opatření, od 1. do 21. března 2021, jsme uskutečnili celkem 46 výjezdů k dopravním nehodám, při nichž se zranilo 42 osob. Je to nejméně od roku 2012,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček.

Letos podle jeho slov ubylo i vážných a tragických dopravních nehod. „Nejčastěji se jednalo o lehčí zranění vyžadující převoz do nemocnic na Vysočině, ve čtyřech případech pak bylo nutné transportovat pacienta do specializovaného traumacentra. Například vzlet vrtulníku letecké záchranné služby z Jihlavy si za poslední tři týdny vyžádaly pouze dvě dopravní nehody,“ informoval Petr Janáček, který pro srovnání zveřejnil i statistiku z předchozích let.

„Za stejné období, tedy od 1. do 21. března, jsme v roce 2020 uskutečnili 60 výjezdů k dopravním nehodám, v roce 2019 jich bylo 94 a v roce 2018 dokonce 132 výjezdů. Trend klesajícího počtu dopravních nehod bezpochyby vítáme a byli bychom za něj rádi i po ukončení mimořádných opatření,“ poznamenal Petr Janáček.