Loučtí ochotníci slaví čtyřicet let. Trápí je Slavíci z Madridu

Přes dvě stě představení odehráli za čtyřicet let ochotníci z Luk nad Jihlavou. Tradici z konce devatenáctého století trvající do padesátých let století dvacátého obnovila v roce 1983 Marie Ďásková, která spolek dosud vede. Posledních pár let soubor trápí jubilejní třicátá hra.

Za čtyřicet let nacvičili ochotníci z Luk nad Jihlavou devětadvacet her. Divadlo je baví. | Foto: poskytl Divadelní soubor Sokol Luka nad Jihlavou