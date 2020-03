Bylo mu asi deset let a doma viděl ducha. Zajímavé bylo, že stejný zážitek měl nezávisle na něm i jeho bratr Milan. "Potom jsme to každý zvlášť vyprávěli mámě. Ta nám věřila. Takže nás tyto jevy provázejí přes dvacet let. Silný okamžik přišel i na hřbitově, kde jsem se spojil se svým zesnulým otcem. Sdělil mi, že zemřel bez bolestí,“ začíná vyprávění o svém koníčku ghost huntingu Miroslav Přibyl.

Nakonec bratři Miroslav a Milan Přibylovi založili Vyšetřovací tým paranormálních aktivit a začali jezdit po celé republice. Přibrali další lidi, každý má jasně danou funkci. Začali zkoumat místa, kde se děje něco, co se dá rozumem těžko vysvětlit. Při vyšetřování jim pomáhá i osvědčená kartářka. Úplně poprvé zamířili na jedno z bývalých jihlavských popravišť na Skalce. Byli tam sami dva, ale přístroje zaznamenaly hlas někoho třetího. „Vyšetřovali jsme také v jihlavském podzemí. Nechali jsme tam techniku a odešli. Ze záznamu jsou slyšet hlasy, nářky i smích, jako by se nám vysmíval nějaký skřet. Že by to byly zvuky z ulice a podobně, jsme vyloučili,“ přidává další příhodu Přibyl.

Jihlavský lovec duchů se často setkává s tím, že někteří lidé výsledkům vyšetřování nevěří. Mají je za podvod. „Sami se zabýváme tím, jak jde obelhat přístroje a techniku i nás. Ducha si do fotky můžete dneska přidat raz dva. Já jsem to udělal, nahrál fotku do jedné skupiny na sociální síti s válečnými příběhem a lidi jsem napálil,“ dodává Přibyl.

Dobrý je při vyšetřování dodržet následující postup. Jeden z vyšetřovatelů se předem dopodrobna seznámí s jeho historií a příběhem. Ostatní ví co nejméně informací, aby je to neovlivnilo při jejich práci. Zúčastnit se mohou jen opravdu odolní lidé. Někteří dokonce mají zákaz. Pak je na řadě samotné vyšetřování pomocí přístrojů. „My jsme za ty roky otupělí. Umíme už pracovat s tím, co se děje. Ale někdo slabší to může nepěkně odnést. Dalším problémem je přehnané očekávání toho, co bude. Jenže tyhle aktivity se nedějí na lusknutí prstu,“ říká k tomu lovec duchů z Jihlavy.

Spolu s ostatními po celé republice navštívil hrady, sanatoria, místa vražd nebo sebevražd a podobně. Každý případ je pro tým velkou výzvou. Není nic, co by Přibyl a spol odmítl. Dosud nesplněným snem je opuštěné sanatorium pro blázny v americkém Waverly Hills. „Je to hodně vyhlášené místo. V jednom pokoji zemřel člověk, zůstala po něm silueta a nejde nijak vyčistit. Sestřička, která se oběsila, údajně kouká z futer od dveří. Těch strašidelných historek, fotek a videí je více,“ uzavírá Přibyl.