K hotelům Four Season nebo Mandarin Oriental bude nově Prádelna a čistírna Jihlava spolupracovat také s hotelem Stages. „Ten hostí veškeré akce pořádané svým majitelem v O2 aréně, která je naproti hotelu,“ podotkla Lucie Maxová z magistrátu. Prádelnu a čistírnu Jihlava, která je co do velikosti čtvrtá v republice, si vybral také nově otevíraný hotel Andaz.