Cesta do školy bude pro děti v Lukách bezpečnější. Městys dělá nový chodník

/VIDEO/ Přes deset let chyběl v Lukách nad Jihlavou kompletní chodník ve Školní ulici. Od září už bude cesta do školy pro děti bezpečnější. Kromě toho se brzy dají do práce krajští cestáři, kteří opraví silnici.

Děti v Lukách budou mít nový chodník, řidiči se dočkají oprav silnice | Video: Deník/Martin Singr