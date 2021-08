Bohužel, nejsou ruce. Tak komentuje starosta Luk nad Jihlavou Viktor Wölfl fakt, že je budování veřejných záchodků v centru městyse ve skluzu.

Veřejné WC. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Kateřina Dušková

Do konce září by však měla být hotová místnost s toaletami, která bude sloužit lidem, kteří jdou nakoupit, přijedou autobusem nebo projíždí městysem na kole. Nebude to ale zadarmo. „Bude tam mincovník. Chceme, aby tam chodili jen lidé, co tam potřebují a ne děcka, co se flákají a ničí to,“ vysvětlil starosta.