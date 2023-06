Jedním z nepřijatých dětí do školky byl Tomáš Multuš. „Bohužel je narozený na konci srpna, tak se nedostal. Nějakou dobu bylo s otazníkem, jestli vůbec v okolí nějaká školka bude tyto děti přijímat a zdálo se, že ne. Musela jsem kontaktovat soukromou školku a nakonec se uvolnilo místo ve Střížově, tak aspoň že tak. Je to v okolí a školka funguje v podobném rozsahu jako ta loucká,“ uvedla maminka Markéta Michková.

I když bude mít od září jednoho syna v první třídě loucké základní školy a druhého ve školce ve Střížově, je šťastná za to, jak situace dopadla. Přesto byly všechny komplikace podle ní trochu zbytečné. „Kdybych věděla, že je syn nadkapacitní, domluvila bych se někde v okolí. Když jsme zjistili, že se nedostaneme sem, všude bylo obsazeno, zápisy byly uzavřené,“ popsala. V Lukách totiž prý od začátku roku rodiče spekulovali, že se všechny děti nevejdou.

Otázka kapacity školky je však podle starosty Martina Dvořáka komplexnější, než by se mohlo zdát. „Bohužel do zápisu není známo, které děti se přijmou, jelikož je mnoho odkladů a do Luk se stěhuje mnoho rodin. Přesně to lze určit jen na základě zápisu,“ vysvětlil a pokračoval: „Předpokládalo se, že nebude místo pro některé podzimní děti, ale vše nasvědčovalo tomu, že to nebude takto rozsáhlý problém.“

Pro dvě nepřijaté děti v Lukách se díky aktivitě rodičů a vedení městyse i školky nakonec podařilo najít volné místo v okolních školkách. Co se dalších dvou dětí týká, jedna rodina využije dětskou skupinu v rámci Mateřského centra Domeček, další si zajistí hlídání v rodině. Ve hře byla i nabídka od sousední Kamenice týkající se otevření další třídy školky, aktuálně neobsazené. Deset až patnáct požadovaných dětí se ale nepodařilo sehnat.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Problém s kapacitou však v Lukách přetrvává a starosta Martin Dvořák bude chtít situaci vyřešit. „Na další třídu v budově školky prostor není. Chtěli bychom ověřit, zda by se nedala udělat třída nad školní kuchyní, kde ale předpokládáme problém se splněním požárně-bezpečnostního řešení stavby,“ sdělil starosta, jaká je jedna z možností.

Další je využít budovu městyse na náměstí, kam by se vešly dvě dětské skupiny, každá po dvanácti dětech. Dvě dětské skupiny pro celkem čtyřiadvacet dětí přitom už v Lukách fungují, zmíněné Mateřské centrum Domeček vede Blanka Kovářová. Ta nabídla městysi blokování kapacity deseti dětí, ale v době, kdy starosta nevěděl, jestli vůbec a kolik dětí se do školky nevejde. Přesto starosta požádal Blanku Kovářovou o seznam dětských skupin, kterým na provoz obec doplácí. Ten od ní zatím neobdržel.

Blanka Kovářová Deníku potvrdila, že se spolupráci nepodařilo navázat, vedení městyse podle ní neudělalo potřebný krok. „Pan starosta se rozhodl pro možnost oslovování mateřských škol v okolních obcích a já toto jeho rozhodnutí plně respektuji,“ uvedla Kovářová, ač podle ní může být toto řešení pro některé rodiče časově a finančně náročné.

Řešením by mohlo být také takzvané sousedské hlídání. Jde o koncept, kdy jedna z maminek pohlídá za finanční příspěvek kromě svého dítěte i některá z okolí. Může hlídat až čtyři děti. Lokality pro tento projekt zatím vytipované nejsou, Dvořák by tam chtěl zařadit Luka nad Jihlavou. „Hodně jsem to studoval, ale zatím to asi není tak dotažené, aby to šlo do praxe,“ pokrčil rameny starosta.

Testování procesů a metodiky sousedského hlídání v Kraji Vysočina potvrdila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. „Kraj a vybrané obce do projektu vstoupí ve druhé polovině letošního roku,“ řekla Hajnová s tím, že v první fázi půjde pouze o nastavení metodických záležitostí. Podpora samotného zřízení sousedské skupiny přijde na řadu nejdříve v druhé polovině příštího roku.

Loucká radnice pak musí také řešit kapacitu školy. Už dnes chodí prvňáci do stacionáře, kde mají dvě třídy. Kapacita školní budovy je na hraně. „Nyní mají jednu třídu osmáci a je předpoklad, že dlouhodobě budou první třídy dvě, za rok tak budeme na konci kapacity, škola bude plná,“ informoval starosta.

Radnice má proto projekt a schválenou dotaci na nástavbu čtvrtého podlaží. Ještě letos chce vysoutěžit firmu, která by se příští rok dala do práce. „Musí se sundat střecha, to nejde dělat za provozu. Možná bychom dokázali domluvit, aby dělníci začali pracovat dva týdny před koncem školního roku, děti by měly aktivity mimo školu,“ uvažoval nahlas Dvořák.

Za prázdniny se ale vše nestihne, dělníci potřebují pokračovat ještě zhruba rok a půl. „Hrozí, že jeden rok to bude s kapacitou horší. Ale zdá se, že můžeme jednu odbornou třídu dočasně přebudovat na kmenovou a tím to zvládneme,“ zakončil optimisticky starosta.