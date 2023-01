O havarijním stavu oblíbeného místa letních táborů nedaleko Brtnice se ví už několik let, uvědomuje si to i vedení Jihlavy. „Jak to ve veřejném sektoru je, všechno trvá dlouho,“ glosoval Beke situaci. Nejprve bylo potřeba vybrat projektanta, poté zpracovat studii. Ta je nyní hotová a může se začít řešit projektová dokumentace.

Cena oprav se před covidem pohybovala pod úrovní třiceti milionů korun a existoval ekonomický model, podle kterého by se investice sama během let postupně zaplatila. Nyní jsou ale náklady o deset milionů vyšší. S ohledem na možnost získání dotace na podporu vzdělávání se bude Hájenka Černé lesy opravovat pod hlavičkou města a nikoliv domu dětí a mládeže, který v hájence organizoval letní tábory.

Chlapec napadl za jízdy v trolejbusu v Jihlavě dívku. Skončila v nemocnici

Ředitel domu dětí a mládeže Vilibald Prokop vstřícný přístup radnice vítá. „Jsme raději, když to má na svých bedrech město. Nás je tady málo a nemáme takové odborné zkušenosti a znalosti,“ řekl Deníku Prokop. Na vzniku studie se však pochopitelně podílel a s výsledkem je velmi spokojený. Kapacita areálu následně bude pětašedesát dětí v zimě a osmdesát v létě.

Prokop přitom už v roce 2020 Deníku řekl, že je na opravy nejvyšší čas. Tehdy tam letní tábory byly posledním rokem. „Stálo nás to velké úsilí a strávili jsme tam všichni hodně času, abychom hájenku udrželi v chodu,“ řekl ředitel během letních prázdnin.

Na přivaděči do Jihlavy letos řidiče opět čekají omezení

Další rok už se musely všechny tábory přesunout do druhého tábořiště ve Smrčné nad Sázavou. Stejně jako v minulosti děti jezdí i do jiných lokalit. Hájence Černé lesy nyní žádné dílčí opravy nepomohou. „Problémů už je tam tolik, že se to nedá sanovat salámovou metodou. Jsou tam krovy, které už jsou za životností, hygiena v kuchyni je špatná, vlhkost zdiva je obrovská. Dělat tam dílčí kroky je vlastně vyhazování peněz. Jediná varianta je udělat to kompletně,“ usoudil Prokop.

Žádný pětihvězdičkový hotel

Vizualizace na některých snímcích vypadá až příliš luxusně, Beke si to ale nemyslí. „Komfort je odpovídající tomu, co by děti od tábora mohly očekávat. Neděláme z toho pětihvězdičkový hotel,“ reagoval Beke. V plánu je také omezení různých nových technologií jako jsou fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla. Topit se bude v kotli na pelety.

Koncept budovy, která se skládá ze šesti objektů, má historickou hodnotu. Tu chce radnice zachovat. Přesto se podařilo udělat bezbariérový přístup do všech částí hájenky. To nebylo vůbec samozřejmé, protože je celý areál ve svahu. V plánech nechybí ani dalekohled, aby mohly děti sledovat hvězdy.

Investice v Jihlavě? Do silnic, trubek pod zemí a možná i do Horácké arény

Minulostí bude také bazén, který je nyní nevhodně umístěný. Nahradí ho biotop. „Je to blíže přírodě. Můžete mít vanu, do které nalijete spoustu chemikálií a v tom děti koupat. Nebo jim říct, že dřív jsme chodili všichni do rybníku, což je přirozenější,“ vysvětlil Beke.

Zájem o využívání Hájenky Černé lesy do budoucna zřejmě bude. Ředitel domu dětí a mládeže Vilibald Prokop již dříve Deníku sdělil výsledky průzkumu, podle kterého by školy měly zájem hájenku využívat, kdyby byla v dobrém stavu. „Osmdesát až devadesát procent celoroční kapacity bychom byli schopni zajistit právě pro školy a tomu bychom se měli věnovat,“ sdělil Prokop s tím, že by pak doplňkově činností mohly fungovat i komerční pronájmy. „Ale prioritou jsou školní kolektivy,“ zdůraznil závěrem ředitel domu dětí a mládeže.