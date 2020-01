Na Čeřínku sezonu nový provozovatel zahájil před Vánocemi. Vsadil na posílení technologie zaněžování, což se vyplatilo. Vynucená pauza se na návštěvnosti lyžařeského areálu nedaleko Jihlavy výrazně neprojevila, lidé si tam opět našli cestu.

„Báli jsme se, jestli lidé dorazí. S aktuálním zájmem sportovců jsme spokojeni. Přece jen to počasí není moc zimní, na svah moc neláká. Je vidět, že jsou lidé zvědaví, jak to tady funguje. Když zjistí, že je tu dostatek sněhu a skvělé podmínky, vracejí se. S pomocí party z Lyžařského Jihlavska se nám minulý týden podařilo zprovoznit i druhý vlek. Budeme doufat, že i díky tomu bude zájem ještě vyšší," řekl provozovatel Vladimír Cháb s tím, že v dalších dnech plánují otevřít půjčovnu a zprovoznit lyžařskou školu pro nejmenší děti.

Na ledovci Vysočiny jsou skvělé podmínky

Zalyžovat si lidé mohou i na Šacberku v Jihlavě. Na ledovci Vysočiny, kde obvykle začínají jako první a končí jako poslední v kraji, na ně čekají skvělé podmínky. V provozu jsou i areály v Lukách nad Jihlavou nebo na Křemešníku. „Na Křemešníku jedeme od Silvestra, v Lukách od 2. ledna. Zahájili jsme sice o něco déle, počasí zimu moc nepřipomíná, ale nestěžujeme si. Podmínky se podařilo vytvořit dobré, sníh drží a lyžaři jezdí," sdělila Magda Vaňková, která je majitelkou lyžařských areálů v Lukách a na Křemešníku.

Nejvíce sjezdovek je aktuálně v provozu na Žďársku, a to rovnou čtyři. Harusův kopec, Fajtův kopec, Dalečín a Nový Jimramov. „Já jsem si v neděli dopoledne zajel do Nového Jimramova. Máme nedaleko chalupu, takže je to pro mě jasná volba. Lyžování bylo skvělé. Perfektně jsem si ho užil. Krásné počasí, přimrzlý sníh, super upravená sjezdovka. A čekalo mě tam navíc i příjemné překvapení, jedna jízda tentokrát stála deset korun. To ale prý byla výjimka, jindy je za dvanáct. Ani to není moc,“ pochvaloval si nedělní lyžování v Novém Jimramově Rostislav Nováček z Tišnova.

Na přírodní sněhovou nadílku naopak čekají na sjezdovce Antonka na Pelřimovsku, kde fungují bez umělého zasněžování. Stačí, když je na svahu dvacet centimetrů sněhu a může se lyžovat. Předloni tento areál zahájil sezonu v polovině prosince, nejdříve v celém okrese.

SJEZDOVKY V PROVOZU:

Jihlavsko: Šacberk (Jihlava), Čeřínek (Cejle), Luka nad Jihlavou

Pelhřimovsko: Křemešník (u Pelhřimova)

Třebíčsko: Jalovec (Číchov)

Žďársko: Fajtův kopec (Velké Meziříčí), Harusův kopec (Nové Město na Moravě), Dalečín, Nový Jimramov