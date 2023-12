Vysočinu ráno sevřel mráz. Nejchladněji bylo v Jihlavě a Hubenově

Zabiják, jak místní svahu říkají, je bez sněžných děl, jsou tam závislí jen na tom, co nasněží. I proto je tam levno. Lyžovat se nyní bude každý den odpoledne. „Ve všední dny jezdíme od patnácti hodin a pak máme možnost večerního lyžování. Pokud je zájem, jsme tam podle potřeby, i když oficiálně je to do osmnácti hodin,“ zmínil Veselý.

Lyžuje se už také na Kadlečáku nedaleko Světlé nad Sázavou. „Od včerejška jezdíme. Hned ráno jsme to spustili a vlek jezdil celý den plný,“ uvedl spokojeně Jaroslav Kaiser z lyžařského střediska. V týdnu se na Kadlečáku jezdí denně od tří odpoledne do osmi večer.

Jasný plán už mají také na Čeřínku nedaleko Jihlavy. Vladimír Cháb Deníku sdělil, že se vlek má rozjet v pátek odpoledne. Žádnou radost ale nemá ze stavu příjezdových cest, které jsou poničené. Místní dokonce sepsali petici, kterou se dožadují oprav cest poznamenaných provozem těžební techniky.

Lyžařské středisko Jalovec na Třebíčsku je zavřené. Vleky se v zimě nerozjedou

O týden později, tedy 16. prosince, pak má začít lyžování na Harusově kopci. „Mrazivého počasí využíváme na zasněžování, tomu se chceme věnovat do konce týdne, pak nějaká příprava, rozhrnutí, ten sníh musí vyzrát,“ vyjmenoval správce Karel Klapáč plány na následujících deseti dní.

Další vlekaři zatím vyčkávají. „Zasněžujeme, co to jde. Je pro nás priorita využít mrazivých dní a nocí, abychom zasněžili. Čekáme na vývoj počasí a váháme, jestli připravit sjezdovky a koncem týdne to rozjet nebo počkat, jestli začne pršet nebo ne,“ řekla Magda Vaňková k dotazu na sjezdovky v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku. Stále má na paměti loňský rok, kdy bylo na Zlatou neděli mínus dvanáct stupňů a na Štědrý večer se na půlnoční mši šlo při teplotách plus dvanáct stupňů.

Do Luk ještě hledají instruktory do lyžařské školy. Jinak ale problémy s nedostatkem personálu Magda Vaňková neočekává, třebaže letos přišla pořádná sněhová nadílka nečekaně brzy. „Pamatuji, že na Křemešníku jsme začínali i 1. prosince, v minulosti to nebylo tak neobvyklé,“ vzpomněla Vaňková. Aktuální informace k zahájení letošní sezóny zájemci najdou na webu a facebooku obou ski areálů.

VIDEO: Lidé na Třebíčsku vyrazili na běžky, někde je sněhu až příliš. Podívejte

V podobném duchu jako Vaňková hovořil i Jiří Pálka z Fajtova kopce. „Zajíci se počítají po honu,“ glosoval aktuální situaci. „Vyrábíme technický sníh, snažíme se využít maximum mrazivých nocí. Může se ale cokoliv stát, přestaneme vyrábět a skončíme,“ dodal.

Třebaže na Fajtově kopci napadlo třicet čísel sněhu, na strojovou údržbu je to pořád málo, na vrcholku je navíc rozfoukaný. „Abychom tam mohli pustit rolbu, muselo by ho být takových sedmdesát centimetrů,“ sdělil Pálka.

Situaci sledují i na menších sjezdovkách, jako třeba v Brtnici. „Sněhu je zatím málo. Je to prašan a je ho třicet centimetrů. Když sníh sešlápnete, zbyde šest, sedm centimetrů,“ popsal starosta města Jan Přibyl. I tam jsou nicméně připraveni využít počasí s provoz spustit, jen co to půjde. Informovat o tom bude radnice na stránkách města, kde lze najít také webkameru přímo ze sjezdovky.