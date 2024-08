Na dvoudenním festivalu Magmafest v Jihlavě vystoupily hvězdy českého a slovenského rockového nebe. Co kapela, to zvučné jméno. Loňský průšvih s přeplněným areálem byl zapomenut, lidé letošní ročník hodnotí velmi kladně. Nepřekvapí, že vyprodáno bylo předem.

V pátek se představily kapely Forrest Jump, SPS, Arakain, Alkehol a vrcholem byly kapely Dymytry s Václavem Noidem Bártou, Traktor a Walda Gang. Jakkoli někteří před festivalem vyjádřili pochyby o účinkování Noida v Dymytry, koncert je přesvědčil, že jeho angažování byl krok dobrým směrem.

Magmafest v Jihlavě 2024. Kapela Dymytry a Traktor. | Video: Petr Hruška

„Jihlavo, co to bylo,“ ptal se Václav Noid Bárta na svém facebookovém profilu. Jihlavské fanoušky společně s kapelou pochválil. Pod jeho profilem se hned objevily stovky pochvalných komentářů. „Vašku, perfektně si zapadl do naší Dymytry rodiny. Jsme za tebe rádi. Nakopl si velkou energii v kapele,“ chválila fanynka Andrea Švejdová. Někteří nešetřili peprnými výrazy. „Do Dymytry sedneš jako hrnec na prdel,“ přidala se další z fanynek kapely, která je pověstná svými maskami.

Pozitivně lidé hodnotili také vystoupení Aleše Brichty. Ten koncert odzpíval ze židle a oslavil 65. narozeniny. „Ačkoli jsou na Aleši Brychtovi znát zdravotní problémy, pořád je to frajer, který to na pódiu umí rozbalit,“ libovala si fanynka Anna Poláková, která na koncert dorazila až z Ostravy.

Magmafest v Jihlavě 2024. Aleš Brichta a jeho Ztráty a nálezy. | Video: Miroslav Doležal

V sobotu se postupně představily kapely Gate Crasher, Aleš Brichta, Doga, Iné Kafé, Trautenberk, Panoptiko, Kreyson s Láďou Křížkem, Harlej a na závěr Tublatanka.

Pořadatelé už chystají příští ročník a slibují opět velkolepou podívanou.