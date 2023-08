Problém byl podle návštěvníků zejména v bezpečnostních opatřeních na akci. „Museli jsme být kvůli synovi úplně nahoře. Schody byly úplně ucpané lidmi, nedalo se projít. Nechápu, proč ochranka tohle přehlížela. Všude vše zamčené, od vrchních branek neměla ostraha ani klíče. Kdyby se tam něco stalo, tak by to bylo hodně zajímavé,“ kritizovala Tereza Šibravová, která se na festival celý rok těšila a domů odcházela otrávená. „Pořadatel neunesl kritiku a raději povypínal komentáře na sociálních sítích, omluva žádná,“ dodala návštěvnice.

O rockovém festivalu se dnes hovoří mezi lidmi ve městě a hojně i na sociálních sítích. Velký ohlas s téměř dvě stě reakcemi a více než stovkou komentářů vzbudil příspěvek Věry Procházkové. „Páteční Magmafest byla kombinace únikovky, boje o přežití a snahy o překonání rekordu v přecpání Letňáku,“ zhodnotila akci. Nelíbilo se jí hodinové čekání na pivo, absence toaletního papíru na záchodech a košů u stánků s občerstvením. Chybělo jí také posezení, kde by se mohla najíst. „Pořadatelsky zcela podhodnocená a nezvládnutá akce. Bezpečnostní rizika na maximu,“ kritizovala.

Deník zajímalo, zdali byli na festivalu přítomní strážníci, nebo ne. „Je to soukromá akce, kde je bezpečnostní agentura. Když na to nestačí, může požádat o spolupráci městskou, případně i státní policii. Pokud tam byly porušené bezpečnostní směrnice, jde to za agenturou, my s tím nemáme nic společného. Městská policie řeší případy mimo areál,“ vysvětlil ředitel jihlavské městské policie Jan Frenc.

Reakci pořadatele týkající se bezpečnostních opatření a také diskutovaných front na pivo Deník zjišťoval přes e-mail i telefonicky, odpověď se zatím nepodařilo získat.

Ve virtuálním prostoru se objevila také informace, že pořadatelé spolu s radnicí chtěli otestovat maximální kapacitu jihlavského amfiteátru, tedy kolik se do areálu vejde lidí. To ale vedení města rázně popřelo, organizátor naopak nedostal na pořádání festivalu ani dotaci z městské kasy.

Nájemní smlouvu s pořadatelem uzavřely Služby města Jihlavy. „Je v ní mimo jiné uvedené, že nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy,“ vysvětlil mluvčí služeb Martin Málek s tím, že vyhodnocení celé akce s pořadatelem bude následovat. Zatím ale Služby města Jihlavy kritiku na přeplněný areál nezaznamenaly. Ví pouze o nespokojenosti s nepořádkem v areálu a dlouhými čekacími dobami u stánků s pivem.

Málek také Deníku sdělil, že kapacita areálu je zhruba sedm tisíc osob. Informace o skutečném počtu návštěvníků se Deníku od pořadatele nepodařilo zjistit, odhady samotných účastníků festivalu na sociálních sítích hovoří až o dvojnásobku.

Pořadatelé již před letošním jedenáctým ročníkem avizovali rekordní zájem o vstupenky, až v pátek oznámili, že je vyprodáno. Před akcí se snažili na zájem adekvátně reagovat - plánovali zvětšení areálu, více toalet a rozmanité občerstvení.

Pořadatelé slibovali, že se ve frontě na pivo nebude stát, ale skoro běžet. Realita ale byla jiná, návštěvníci si stěžovali na půlhodinové i delší čekání ve frontách. Například Ondřej Mačkal ocenil kapely i ubytování, ale obětovat dva koncerty, aby vystál frontu na pivo, se mu vůbec nelíbilo. Z Vyškova přijel na doporučení známých poprvé a naposled. „Co mě maximálně potěšilo, je asi jen to, že to byl za dvacet let můj nejstřízlivější a nejlevnější festival,“ zhodnotil muž v nadsázce. „Situace byla tak tragická, že lidi stáli v jakékoliv frontě smíření s tím, že na konci vypijou cokoliv, co tam poteče,“ doplnila Věra Procházková.

Ne všichni však byli zklamaní, řada návštěvníků si akci užila. „Kdo byl někdy třeba na Master of Rock Vizovice překvapen nebyl. Pátek bylo opravdu plno, ale to se prostě na takových akcích stává. Pořadatelsky to za mě bylo zvládnuté, leč s malými nedostatky,“ zhodnotil Mirek Smelda, který z Havířova jel za hudbou, ne kvůli pivu. Kladně pak zhodnotil i ubytování v kempu Pávov, které přišlo ke slovu po zaplnění stanového městečka.