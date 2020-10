Zdravotníci v těchto dnech jedou na tři sta procent a chtěli bychom jim udělat malou radost. To byla myšlenka, s kterou bývalý záchranář a jihlavský zastupitel Libor Kuchyňa rozjel novou iniciativu.

Iniciativa Malá jihlavská radost už dodala do nemocnice osm zásilek celkem za více než padesát tisíc korun. | Foto: Malá jihlavská radost

Aktivita má příznačný název Malá jihlavská radost a funguje na jednoduchém principu. Kuchyňa a jeho přátelé na různá oddělení jihlavské nemocnice doručují zásilky od dobrovolných dárců. „Velmi si vážíme práce všech, co v této době dělají maximum a moc dobře víme, že to nejsou jen zdravotníci. Ale přece jenom zdravotníci jedou o něco vyšší level a to hlavně ti, kteří jsou v první linii a musí pracovat v celotělových oblecích,“ vysvětlil hlavní iniciátor.