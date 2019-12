Podle příspěvku na facebooku nastupovala maminka s dvěma dětmi, desetiletý syn přitom zůstal stát na zastávce u Kauflandu. Jeho matka prý následně prosila řidiče, aby zastavil, přimlouvali se i další cestující, ale marně.

Deník proto kontaktoval ředitele Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) Radima Rovnera, který začal situaci okamžitě řešit. „K popisované situaci došlo a cestující, která cestovala se dvěma dětmi, nestihla na zastávce Kaufland vystoupit s mladším dítětem,“ uvedl Rovner. Zatímco jindy na zastávce u Kauflandu nastupuje hodně lidí, tentokrát to byli pouze dvě osoby a autobus tak v zastávce nestál tak dlouho jako jindy.

Řidiče však o této věci podle DPMJ cestující informovala na úrovni kruhového objezdu na křížení s ulicí Havlíčkovou a autobus nesmí zastavit jinde než v zastávce. Rozhodoval se, jestli objet kruhový objezd a v hustém provozu se vracet zpět nebo dojet na další zastávku před Billou. „Následně situaci vyhodnotil tak, že nejrychlejší bude cestující vysadit na další zastávce,“ řekl Rovner. „Chtěl bych zdůraznit omluvu dopravního podniku dotyčné cestující za vzniklou situaci, která nás velmi mrzí. Dosud jsme však nedostali oficiální stížnost. Máme jen informace od jiné cestující ze sociálních sítí,“ dodal.

Autobusy a trolejbusy v Jihlavě přepraví denně čtyřicet tisíc osob. Pokud by se kdokoliv z nich ještě někdy dostal do podobných komplikací, je dle ředitele nejlepší kontaktovat na telefonním čísle 720 456 201 dispečera, který nabídne řešení. Zároveň Rovner dodal, že DPMJ pracuje na zlepšení rozhledových podmínek do prostoru nástupu a výstupu cestujících.