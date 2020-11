Mezi osmistovky Žďárských vrchů patří i Malinská skála. Netvoří ji ale pouze jeden vrchol, skládá se ze čtyř velkých a několika menších skalních útvarů.

Výhled z Malinské skály. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Některé z jejích vrcholových partií jsou přístupné pouze horolezcům. Daleké výhledy si ovšem mohou užít i ti, kterým lana a sedáky vůbec nic neříkají. „Nahoru to jde docela dobře, jen ten poslední úsek je trošku složitější. Ale dostat se tam dá. A fakt to stojí za to, výhled je nádherný,“ pochválil pohled na okolní krajinu Vlastimil Černý ze Žďáru nad Sázavou.